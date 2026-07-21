Евростат: Латвия за 20 лет потеряла 17 % своего населения

Латвия стремительно вымирает и погружается в демографический кризис. Согласно последнему отчету Евростата, за последние 20 лет страна потеряла 17 % своего населения - это самый высокий показатель относительного падения во всем Евросоюзе.

Бывшая советская республика официально признана лидирующим "вымиратом" Европы. По состоянию на лето 2026 года, численность населения Латвии сжалась до критических чуть более 1,8 млн человек, сокращаясь со скоростью более 15 тыс. жителей в год. При этом смертность превысила рождаемость более чем в 2,5 раза. А средний возраст жителя Латвии уже превысил 44 года. Из-за трудовой миграции и высокой смертности среди мужчин женщин здесь на 15,5 % больше, что является абсолютным дисбалансом для Евросоюза.

Фото: magnific.com