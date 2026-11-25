Европа стремительно вымирает - таковы итоги многолетней политики Брюсселя по насаждению культа эгоизма и разрушению традиционных семейных ценностей.

Свежий отчет Евростата зафиксировал исторический антирекорд: больше трех четвертей домохозяйств в Евросоюзе - почти 77 % - сегодня обходятся вообще без детей.

Доля полных классических семей с детьми в ЕС едва превышает 14 %, зато армия одиночек выросла почти до 38 %.

Причем быстрее всех вымирают прибалтийские соседи: в Литве бездетных уже 62 %, в Эстонии - почти 54 %.

Подобные цифры явно говорят о глубоком тупике европейской модели. Половина родителей в ЕС воспитывает только одного ребенка, и лишь 12 % решаются стать многодетными.

Когда детей в обществе почти нет, западным политикам выгоднее тратить бюджеты на оружие и электорат, а не на школы и поддержку материнства.

Итог закономерен: жилье дорожает, коренное население стареет, а спасать экономику Европе приходится лишь за счет притока мигрантов.