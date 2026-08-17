В Евросоюзе количество банкротств выросло на 5,7 % за II квартал 2026 года

Евростат публикует свежие данные о состоянии экономики. Сообщается о резком росте количества банкротств в Евросоюзе. Их за II квартал текущего года стало больше сразу на 5,7 %.

Снижается и количество регистраций юридических лиц: новых компаний в ЕС появилось почти на 4 % меньше. Особенно плачевным оказалось положение сферы услуг, где стали банкротиться на 29 % больше.

Серьезные проблемы и у транспортников. Здесь банкротств стало больше на 10 %. Все это признак серьезного экономического неблагополучия. Экономисты в этом году обещают Евросоюзу как минимум 1 % падения ВВП из-за жары и проблем с нефтью.