Евростат: стоимость топлива в ЕС в августе выросла более чем на 23 %

Европу активно накрывает топливный кризис. Согласно данным Евростата, стоимость топлива в ЕС в августе выросла более чем на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Также отмечен рост цен почти на 14 % по сравнению с предыдущим месяцем. Самый высокий годовой рост зафиксировали в Болгарии, Литве, Финляндии, Германии и Франции.

Цены на АЗС бьют рекорды. Так, в Бельгии стоимость дизеля выросла до 2,5 евро, в Германии дизель - 2,47 евро за литр, во Франции - 2,39. Высокие цены - в Нидерландах, Норвегии и Дании, стоимость литра отдельных видов топлива доходит до 2,75 евро из-за высоких экологических налогов и акцизов. Цены варьируются по странам, однако подорожание топлива становится общей проблемой Европы.