Евростат заблокировал схему финансирования военного полигона в Селии

Масштабный проект по созданию крупнейшего военного полигона в латвийской Селии оказался под угрозой срыва из-за прецедента в Литве.

Рига планировала возвести гигантскую военную базу и склады по схеме государственно-частного партнерства, чтобы не раздувать дефицит бюджета. Однако европейское статистическое агентство Евростат заблокировало эту схему. Поводом стали аналогичные действия Вильнюса, где литовцы создали госагентство для страхования своих военных объектов, что Брюссель сразу классифицировал как скрытые госдолги. Теперь Евростат требует включить сотни миллионов евро напрямую в бюджет Латвии.

В Сейме действия европейских чиновников называют абсурдом. Военные Латвии в панике: если расходы придется покрывать из казны, то это автоматически лишит армию средств на покупку оружия и боеприпасов.