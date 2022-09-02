Евростат: годовая инфляция в еврозоне поднялась до 9,1 %

Последствия санкционного бумеранга все ощутимее для самих европейских стран. Годовая инфляция в еврозоне, по данным Евростата, поднялась до 9,1 % - это новый максимум. В Нидерландах цены в августе оказались в среднем на 13,6 % выше, чем год назад. В основном рост цен был вызван высокой стоимостью энергоносителей. Люди в растерянности - стоимость жизни растет от месяца к месяцу.

Инфляция и рост цен становятся все более ощутимыми. Я на пенсии, и она не растет годами в отличие от цен. Больше всего боюсь счетов за коммунальные услуги этой зимой. В остальном я справляюсь, однако не могу позволить себе лишнего, например, покупать дорогие подарки для детей или путешествовать. Хватает только на жизнь.

Я сама из Румынии, а здесь живу и учусь уже два года, хорошо вижу разницу в ценах. За последние несколько месяцев наблюдается огромный рост. Раньше мне хватало 30 евро в неделю на продукты, сейчас, наверное, придется заплатить около 50 евро. Это слишком много, особенно если ты студент.

Пир во время инфляции

Британским же чиновникам инфляция, видимо, в карман не заглянула. Несмотря на кризис в стране, сотрудники МИД Туманного Альбиона устроили прогулку на самолете премьер-министра. Борт пролетел тысячу сто километров, во время полета гостям подавали изысканные закуски и дорогой алкоголь. Вечеринка на борту стоила бюджету 50 тысяч фунтов стерлингов.

Рост цен на соль и молоко в Польше