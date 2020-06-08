Еврозона потеряет 14 % ВВП во II квартале

Экономический спад в зоне Евро во втором квартале составит 14 % ВВП в годовом исчислении. А в 2020 году в целом 8,7 %. Об этом заявила глава Европейского центробанка сегодня на онлайн-слушаниях в Комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.



Кристин Лагард подчеркнула, Евроцентробанк в условиях пандемии оказался "впервые вынужден создавать собственные экономические прогнозы". Ранее банк "оперировал лишь различными сценариями".

