Евстафьев: США пытаются усилить давление на Союзное государство

Это они запланировали еще в 2021 году, чтобы увеличить свои возможности, свой инструментарий военно-силового давления на Союзное государство России и Беларуси. Почему? Потому что действительно существует определенный план создания такого кольца вокруг Беларуси. Прежде всего, очевидно совершенно, что американцы сделали серьезные выводы из попытки цветной революции в Белоруссии. Выводы простые: они не скрывают, что без силового компонента свергнуть власть в Белоруссии невозможно. Плюс возникают очень серьезные риски, связанные с глубоким поражением киевского режима, который сейчас уже не кажется настолько невозможным, по сравнению с маем даже с началом июня. В этом смысле, конечно, определенного рода страховочные действия с Соединенными Штатами могут применяться. Другой вопрос, что вот к числу внеплановых действий, которые действительно приняты именно сейчас и именно в связи со специальной военной операцией. Я лично считаю, что это усиление военного присутствия в разведывательной активности размещения войск специального назначения в Румынии, в Прибалтике - все остальное было запланировано до и вне связи специальной военной операции. Это долгосрочный план усиления именно военного давления на Россию и Беларусь.

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист (Россия)