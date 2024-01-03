Евстафьев: Запад не готов к предметному диалогу о безопасности

Запад не готов к предметному диалогу с Россией по вопросам безопасности в формате, который был сформирован Москвой в 2021 году. В 2024 году это сложно, потому что этот год и начало 2025-го - период выборных процессов в целом ряде европейских стран и США. Здесь, конечно, ни к какому диалогу никто готов не будет.

Дмитрий Евстафьев