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Евстафьев: Запад не готов к предметному диалогу о безопасности
В ближайшие год-два Запад не будет готов к диалогу о безопасности ввиду предстоящих в ряде европейских стран и США избирательных кампаний. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал российский политолог Дмитрий Евстафьев. Также обсуждалось, вследствие чего Соединенные Штаты очевидно теряют позиции и находятся в состоянии внутреннего упадка.
Еще одно важнейшее направление политики в 2024 году - развитие отношений между Китаем и США. Есть четкий тренд на все большее появление случайных факторов, которые могут как положительно влиять на происходящее в мире, так и иметь катастрофические последствия.
Запад не готов к предметному диалогу с Россией по вопросам безопасности в формате, который был сформирован Москвой в 2021 году. В 2024 году это сложно, потому что этот год и начало 2025-го - период выборных процессов в целом ряде европейских стран и США. Здесь, конечно, ни к какому диалогу никто готов не будет.
Смотрите в вечернем эфире 3 января программу "Тренды", в которой политический обозреватель АТН вместе с экспертами подведет итоги прошедшего года, обозначит тенденции наступившего, а также разберет, как современная западная мода влияет на мир знаменитостей, почему случаются такие скандальные происшествия, как "голая вечеринка" российских звезд. В программе зрители также увидят эксклюзивное интервью с независимой журналисткой из Польши, пострадавшей от действий представителей экстремистского телеканала.
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