Эйфелева башня приостановила работу из-за забастовки сотрудников

Эйфелеву башню временно закрыли для посетителей из-за забастовки сотрудников. Они обвиняют мэрию Парижа в недостаточном финансировании главного монумента столицы. По их мнению, бюджет на ремонт сильно занижен. Это может повлиять на качество техобслуживания в ущерб гостям. Эйфелева башня ежегодно принимает почти 6 млн туристов.

Приходят и кадры из 18-го округа Парижа, где находится знаменитый Монмартр. Как сказано в путеводителях, прекрасное место для путешественников. На деле же район эмигрантов, где процветает преступность и лучше не бывать с наступлением темноты.