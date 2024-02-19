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Эйфелева башня приостановила работу из-за забастовки сотрудников
Эйфелеву башню временно закрыли для посетителей из-за забастовки сотрудников. Они обвиняют мэрию Парижа в недостаточном финансировании главного монумента столицы. По их мнению, бюджет на ремонт сильно занижен. Это может повлиять на качество техобслуживания в ущерб гостям. Эйфелева башня ежегодно принимает почти 6 млн туристов.
Приходят и кадры из 18-го округа Парижа, где находится знаменитый Монмартр. Как сказано в путеводителях, прекрасное место для путешественников. На деле же район эмигрантов, где процветает преступность и лучше не бывать с наступлением темноты.
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