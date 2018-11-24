Эйфелева башня сегодня не работает

Об этом туристов предупреждают в Twitter парижской достопримечательности. Власти Парижа приняли такое решение по соображениям безопасности. Все из-за массовых протестов во Франции. На Марсовом поле сегодня соберется около 30 тысяч манифестантов. Французы протестуют против повышения цен на топливо. За это время в столкновениях пострадали более 500 человек, погибла женщина.