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Ежедневные антирекорды COVID-19: четвертая волна
В России через две недели начнется массовая вакцинация детей и подростков от 12 до 17 лет.
А вот в Украине Минздрав предупредил педагогов, что невакцинированных сотрудников с ноября не будут допускать к работе. Однако где получить своевременную и качественную профилактику, не рассказали. Например, в Одессе на Болгарской, 38 поликлиника находится в ужасном состоянии. Местные жители регулярно вспоминают, что еще в начале 2020 года Зеленский обещал начать ремонтировать больницы.
Высокие показатели смертности врачи связывают с низким уровнем вакцинации и мутацией вируса.
Жестокие задержания на протестах в Риме
Жители Западной Европы, уставшие от карантина, к предупреждениям глухи. Накануне марши за отмену грин-пассов прошли и в Риме. Они переросли в противостояние с полицией и беспорядки.
Акция протеста COVID-диссидентов в Париже
Против обязательной вакцинации вновь вышли COVID-диссиденты в Париже. Правда, полицейские и здесь настойчиво напомнили присутствующим, что за отсутствие прививки грозит штраф до полутора тысяч евро.
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