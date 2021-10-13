Ежедневные антирекорды COVID-19: четвертая волна

В России через две недели начнется массовая вакцинация детей и подростков от 12 до 17 лет.

А вот в Украине Минздрав предупредил педагогов, что невакцинированных сотрудников с ноября не будут допускать к работе. Однако где получить своевременную и качественную профилактику, не рассказали. Например, в Одессе на Болгарской, 38 поликлиника находится в ужасном состоянии. Местные жители регулярно вспоминают, что еще в начале 2020 года Зеленский обещал начать ремонтировать больницы.

Высокие показатели смертности врачи связывают с низким уровнем вакцинации и мутацией вируса.

Жестокие задержания на протестах в Риме

Жители Западной Европы, уставшие от карантина, к предупреждениям глухи. Накануне марши за отмену грин-пассов прошли и в Риме. Они переросли в противостояние с полицией и беспорядки.

Акция протеста COVID-диссидентов в Париже