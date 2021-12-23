Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла в Москве

В России состоялась ежегодная пресс-конференция Президента России. За 4 часа журналисты получили ответыболее чем на 55 вопросов - от региональной до международной повестки.



Самые острые вопросы и остроумные ответы в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской. Если в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина проходила дистанционно, на вопросы журналистов Президент России отвечал в режиме онлайн из своей резиденции в Ново-Огорево, то сегодня все проходит очно. При этом соблюдаются все правила эпидемиологической безопасности. Представители СМИ, которых пригласили на пресс-конференцию,должны были сдать по 3 ПЦР-теста, также при входе каждого участника обрабатывали раствором серебра.



В этом году впервые пресс-конференция проходит в Манеже. Локация выбрана для того, чтобы разместить журналистов, соблюдая правила социальной дистанции. Приглашено всего 500 человек. Для сравнения, в 2019 было более 2 тысяч, почти в 4 раза больше. Многие женщины предпочитают красное. Есть примета, что яркий цвет дает больше шансов задать вопрос. Но некоторые журналистки нарушили традиции и сделали ставку на фиолетовый, а то и вовсе пришли в костюме Снегурочки.



Мужчины более консервативны и скромны. Например, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что скучает по Раубичам и Беларуси, поэтому часто носит наши отечественные изделия.







На пресс-конференцию Губерниев пришел с вопросом о политической блокаде зимней Олимпиады в Китае. Получается, спорт уже давно превратился в рычаг давления со стороны США и Евросоюза на страны, в которых они чувствуют конкурентов. Об этом говорит и неприятная ситуация, которая накануне произошла в Хельсинки, когда на хоккейном матче организаторы не включили белорусский гимн. Обсуждалась тема экономической интеграции Беларуси и России. В этом году наши страны подписали 28 союзных программ. Они касаются промышленности, энергетики, АПК, транспорта, связи и многих других сфер. Оценивая работу Союзного государства, Владимир Путин отметил, что Россия и Беларусь достигли взаимопонимания во многих вопросах. И такое сближение наших экономик в первую очередь почувствуют простые люди. Сейчас речь идет о синхронизации налогового и таможенного законодательства.







Владимир Путин об интеграции Беларуси и России

Владимир Путин, Президент России:

Журналисты не могли обойти вопрос рекордной цены на газ. В Европе она достигла уже более 2 000 долларов за 1 тысячу кубометров. Как отметил Владимир Путин, не надо было прерывать долгосрочные контракты и переходить на рыночные отношения, как захотела сама Европа. Поднимали тему Афганистана, усиление контингента НАТО в Украине и странах Балтии, сохранение традиционных ценностей, демографические проблемы. За 4 часа пресс-конференции прозвучало более 55 вопросов и ответов.