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Ежегодно ближе к зиме индийский Нью-Дели затягивает ядовитым смогом
Ежегодно ближе к зиме индийский Нью-Дели - мегаполис с населением в 20 миллионов человек - затягивает ядовитым смогом.
Причин много: автомобильные выхлопы, промышленные выбросы и главное - дым от сжигания стерни. Несмотря на действующий запрет, фермеры все равно продолжают огнем очищать поля после сбора урожая.
Ситуация усугубляется меньшим, чем обычно, количеством осадков. Показатели загрязнения воздуха - худшие за последние годы. Власти ввели в городе чрезвычайное положение: закрыты школы, остановлены строительные работы, массово отменяются авиарейсы. Как жители индийской столицы справляются со смогом? Репортаж Татьяны Волковой.
Смог над Нью-Дели - явление давно не новое, однако именно сейчас ситуация стала невыносимой. Уровень опасных для здоровья частиц в воздухе на уличных регистраторах подскочил до 500 микрограммов на кубический метр, что в десятки раз превышает допустимое ВОЗ значение, а затем и вовсе добрался до максимального показателя в 999 (больше баллов в приборах просто не предусмотрено). Прошедший дождь не облегчил, наоборот, усугубил ситуацию. В городе объявлено чрезвычайное положение. Чтобы хоть как-то облегчить состояние людей, среди жителей распространили 5 миллионов респираторов.
Из-за плохой видимости были отменены строительные работы, закрыты школы, запрещено использование дизельных генераторов для выработки электроэнергии. Международный аэропорт отменил 40 рейсов. Ограничение действуют и в других штатах.
В Агре спасают Тадж-Махал. Легендарный мавзолей из-за грязного воздуха постепенно меняет свой белый цвет на грязно-желтый. Чтобы остановить этот процесс, рядом власти города установили переносные очистители.
Но как очистить воздух на территории всего региона? Респираторы помогают лишь отчасти, как и введенная в Нью-Дели система ограничения движения транспорта. Четные номера по четным дням, нечетные - по нечетным.
Верховный суд страны уже потребовал от правительств северных штатов Харьяна, Уттар-Прадеш и Пенджаб немедленно прекратить сжигание стерни на полях. Однако крестьяне жалуются, что иного выхода у них просто нет. Десять лет назад два соседних с Дели штата приняли законы, направленные на сохранение грунтовых вод. В итоге посев риса пришлось перенести на более позднее время, когда поля орошаются мусонными дождями. Время сбора урожая тоже сдвинулось, теперь фермеры просто не успевают подготовить поля к следующему посеву.
На улицах Нью-Дели уже протестуют студенты. Они требуют от властей решительных мер в защиту экологии.
Индуистский праздник Дивали отмечается в середине осени и сопровождается множеством фейерверков. Дым от них смешивается с дымом от горящих полей, достигая самой высокой концентрации над расположенным в низине Нью-Дели. Усугубляют ситуацию автомобильные выхлопы, строительная пыль и промышленные выбросы. Гремучая смесь висит над городом неделями, не давая нормально дышать. Жителям рекомендуют оставаться дома, не заниматься деятельностью, требующей физических нагрузок, но обратившихся за помощью в связи с проблемами с дыханием все больше.
Медики напоминают, что загрязненный воздух связан с развитием не только респираторных, но и сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета и рака легких. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате воздействия загрязнения воздуха умирает более 4 миллионов человек. Около миллиона приходится на северную часть Индии, которая является одним из самых густонаселенных регионов планеты. При этом около 100 тысяч погибших от грязного воздуха - дети. Об экологии региона, в частности, столицы страны свидетельствует токсичная пена в реке, протекающей через делийские кварталы. Она появилась через два дня после того, как в городе было объявлено чрезвычайное положение.
Смог, нависший над городом, застала канцлер Германии Ангела Меркель, побывавшая недавно с визитом в Индии. Она заявила о готовности выделить дополнительную помощь в размере 1 млрд евро для развития зеленой транспортной инфраструктуры в городах страны. Эксперты отмечают, что только комплексный подход к решению экологических проблем с обязательным финансированием со стороны государства и поддержкой СМИ поможет очистить воздух над индийскими городами. Пока же жители Нью-Дели ждут изменения погоды - ветров, которые разгонят ядовитый смог.
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