Ежегодно ближе к зиме индийский Нью-Дели затягивает ядовитым смогом

Ежегодно ближе к зиме индийский Нью-Дели - мегаполис с населением в 20 миллионов человек - затягивает ядовитым смогом.



Причин много: автомобильные выхлопы, промышленные выбросы и главное - дым от сжигания стерни. Несмотря на действующий запрет, фермеры все равно продолжают огнем очищать поля после сбора урожая.



Ситуация усугубляется меньшим, чем обычно, количеством осадков. Показатели загрязнения воздуха - худшие за последние годы. Власти ввели в городе чрезвычайное положение: закрыты школы, остановлены строительные работы, массово отменяются авиарейсы. Как жители индийской столицы справляются со смогом? Репортаж Татьяны Волковой.



Смог над Нью-Дели - явление давно не новое, однако именно сейчас ситуация стала невыносимой. Уровень опасных для здоровья частиц в воздухе на уличных регистраторах подскочил до 500 микрограммов на кубический метр, что в десятки раз превышает допустимое ВОЗ значение, а затем и вовсе добрался до максимального показателя в 999 (больше баллов в приборах просто не предусмотрено). Прошедший дождь не облегчил, наоборот, усугубил ситуацию. В городе объявлено чрезвычайное положение. Чтобы хоть как-то облегчить состояние людей, среди жителей распространили 5 миллионов респираторов.







Из-за плохой видимости были отменены строительные работы, закрыты школы, запрещено использование дизельных генераторов для выработки электроэнергии. Международный аэропорт отменил 40 рейсов. Ограничение действуют и в других штатах.



В Агре спасают Тадж-Махал. Легендарный мавзолей из-за грязного воздуха постепенно меняет свой белый цвет на грязно-желтый. Чтобы остановить этот процесс, рядом власти города установили переносные очистители.



Но как очистить воздух на территории всего региона? Респираторы помогают лишь отчасти, как и введенная в Нью-Дели система ограничения движения транспорта. Четные номера по четным дням, нечетные - по нечетным.







Верховный суд страны уже потребовал от правительств северных штатов Харьяна, Уттар-Прадеш и Пенджаб немедленно прекратить сжигание стерни на полях. Однако крестьяне жалуются, что иного выхода у них просто нет. Десять лет назад два соседних с Дели штата приняли законы, направленные на сохранение грунтовых вод. В итоге посев риса пришлось перенести на более позднее время, когда поля орошаются мусонными дождями. Время сбора урожая тоже сдвинулось, теперь фермеры просто не успевают подготовить поля к следующему посеву.



