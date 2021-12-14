Ежегодное световое шоу на токийских холмах Роппонги продлится до 25 декабря

В этом году местные власти ожидают большего количества посетителей, чем в прошлом. Ковидные показатели пошли на спад. За минувшие сутки в стране подтвердили 4 случая заражения новым штаммом "омикрон". И все же это не повод отказываться от полюбившегося шоу.