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Ежегодное световое шоу на токийских холмах Роппонги продлится до 25 декабря

Ежегодное световое шоу на токийских холмах Роппонги приглашает жителей и гостей Японии. Праздничный показ продлится до 25 декабря.

В этом году местные власти ожидают большего количества посетителей, чем в прошлом. Ковидные показатели пошли на спад. За минувшие сутки в стране подтвердили 4 случая заражения новым штаммом "омикрон". И все же это не повод отказываться от полюбившегося шоу.

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