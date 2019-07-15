Ежегодный фестиваль по обливанию водой стал настоящей традицией для жителей Мадрида

Водную битву устроили жители Мадрида! Ежегодный фестиваль по обливанию водой стал настоящей традицией для многих городов Испании. Люди выходят на улицы, многие из них одеты, как моряки или пираты. Главным "оружием" являются водные пистолеты, а также все, что попадется под руку. Фестивалю уже 38 лет, особенно хорош он в 40-градусную жару. Именно такая погода сейчас в столице Испании.