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Ежегодный забег официантов прошел в Буэнос-Айресе

В столицу Аргентины съехались представители самых престижных отелей. Сотни участников преодолели более полутора километров с подносами в руках, причем не пустыми - необходимо было пронести две бутылки и стакан. Гонка традиционная, ее проводят уже больше 110 лет.

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