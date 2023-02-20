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Ежов: Вооружение Украины равнозначно разоружению Европы
Западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Однако выяснилось, что, отправляя со своих складов десятки тысяч единиц боеприпасов, европейские страны оставляют безоружными собственные армии. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился российский политолог Дмитрий Ежов. По словам эксперта, такое положение Старого Света выгодно для военно-промышленного комплекса США, ведь европейцам придется закупать американское вооружение на замену того, которое отправилось в Киев.
Вооружение Украины равнозначно разоружению Европы, и, конечно же, конечным выгодополучателем во всем этом процессе являются Соединенные Штаты Америки, оборонные компании. Европейские лидеры же рассуждают инерционно в этом отношении, т. е. если США помогают Украине, значит Европа помогает Украине. Для того чтобы европейцы перестали помогать Украине, они должны получить на это фактическое добро из Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что европейские политики больше прислушиваются к мнению Вашингтона, нежели к мнению населения государств Европы.
"Для того, чтобы сменилась общая тенденция в отношении финансирования вооружения Украины, эта тенденция прежде всего должна быть задана Вашингтоном", - считает эксперт.
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