Вооружение Украины равнозначно разоружению Европы, и, конечно же, конечным выгодополучателем во всем этом процессе являются Соединенные Штаты Америки, оборонные компании. Европейские лидеры же рассуждают инерционно в этом отношении, т. е. если США помогают Украине, значит Европа помогает Украине. Для того чтобы европейцы перестали помогать Украине, они должны получить на это фактическое добро из Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что европейские политики больше прислушиваются к мнению Вашингтона, нежели к мнению населения государств Европы.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ