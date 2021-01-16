Facebook и Instagram разблокировали Трампа

Facebook и Instagram разблокировали Дональда Трампа. Профили действующего президента США вновь полностью доступны. Заблокированным остается Twitter, которым Трамп пользовался активнее всего. Ранее глава Facebook писал, что страницы хозяина Белого дома не будут работать до тех пор, пока он не уйдет со своего поста за подстрекательство к насилию.



Участников беспорядков призывают к ответу

В связи в недавними беспорядками на Капитолийском холме заведено около 100 дел. Участников столкновений задерживают и допрашивают по всей стране. Со стороны федеральных прокуроров уже звучат заявления, что целью захвативших здание конгресса в Вашингтоне протестующих было убийство конгрессменов. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала судить тех членов конгресса, которые могли выступить сообщниками протестующих.

Вашингтон усиливает меры безопасности