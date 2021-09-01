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Facebook и Instagram удалили запись матери погибшего в Кабуле морского пехотинца
Свобода слова хороша, если не критикует администрацию Вашингтона. В противном случае - мнение не учитывается. Facebook и Instagram удалили запись матери погибшего в Кабуле морского пехотинца. В ней она прямо обвинила в смерти своего сына Байдена. В самом Белом доме, судя по всему, тоже не так уж и сильно любят демократию. Во время сегодняшнего брифинга американского президента по Афганистану под трансляцией в YouTube комментарии отключили. А ведь отреагировать было на что! К примеру, Сонный Джо заявил, что скомканный, проходивший в спешке, хаотичный вывод войск - успешная операция вооруженных сил. Утверждение настолько же спорное, насколько были противоречивыми все 20 лет нахождения американцев в Афганистане.
После экспансии демократии страна в глубоком кризисе.
Как заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, над Афганистаном нависла гуманитарная катастрофа. По прогнозам, больше половины афганских детей младше 5 лет окажутся на грани истощения уже в следующем году.
Усугубляет ситуацию экономический кризис, незавершенная гражданская война, миграция и рост наркотрафика - все это осталось в наследство от заокеанских братьев. В некоторых регионах народная нелюбовь к Западу настолько велика, что приобретает физическую форму. На востоке страны сторонники "Талибана" провели своеобразные похороны стран НАТО. Толпы людей по очереди поднимали гробы с флагами стран-участниц альянса.
Боррель назвал случившееся в Афганистане "явным поражением Запада"
К слову, и в самой Европе к выводу американских войск тоже относятся скептически. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал случившееся в Афганистане "явным поражением Запада".
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