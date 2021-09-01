Свобода слова хороша, если не критикует администрацию Вашингтона. В противном случае - мнение не учитывается. Facebook и Instagram удалили запись матери погибшего в Кабуле морского пехотинца. В ней она прямо обвинила в смерти своего сына Байдена. В самом Белом доме, судя по всему, тоже не так уж и сильно любят демократию. Во время сегодняшнего брифинга американского президента по Афганистану под трансляцией в YouTube комментарии отключили. А ведь отреагировать было на что! К примеру, Сонный Джо заявил, что скомканный, проходивший в спешке, хаотичный вывод войск - успешная операция вооруженных сил. Утверждение настолько же спорное, насколько были противоречивыми все 20 лет нахождения американцев в Афганистане.



После экспансии демократии страна в глубоком кризисе.



Как заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, над Афганистаном нависла гуманитарная катастрофа. По прогнозам, больше половины афганских детей младше 5 лет окажутся на грани истощения уже в следующем году.

Усугубляет ситуацию экономический кризис, незавершенная гражданская война, миграция и рост наркотрафика - все это осталось в наследство от заокеанских братьев. В некоторых регионах народная нелюбовь к Западу настолько велика, что приобретает физическую форму. На востоке страны сторонники "Талибана" провели своеобразные похороны стран НАТО. Толпы людей по очереди поднимали гробы с флагами стран-участниц альянса.



