Facebook обвинили в разжигании ненависти в обществе

Марк Цукерберг играет уникальную роль в технологической индустрии, поскольку ему принадлежит более 55 % всех акций компании Facebook. Не существует других таких же крупных компаний, которые находятся под таким односторонним контролем. В настоящее время Цукерберг не отвечает ни перед кем, кроме себя самого.

Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница компании Facebook