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Facebook обвинили в разжигании ненависти в обществе
Facebook - в центре очередного скандала. Сначала в работе популярной соцсети, а также сервисов Instagram и Whatsapp произошел многочасовой глобальной сбой. А затем в адрес IT-гиганта зазвучали обвинения в действиях, вызывающих раскол в обществе.
Об этом заявила бывшая сотрудница компании на специальных слушаниях в Конгрессе США. Фрэнсис Хауген сообщила, что в погоне за прибылью программисты настраивают алгоритмы так, что пользователи видят в ленте прежде всего сообщения, вызывающие ненависть, поскольку перепалки повышают интерес к соцсети.
Марк Цукерберг играет уникальную роль в технологической индустрии, поскольку ему принадлежит более 55 % всех акций компании Facebook. Не существует других таких же крупных компаний, которые находятся под таким односторонним контролем. В настоящее время Цукерберг не отвечает ни перед кем, кроме себя самого.
Facebook раскритиковали и некоторые конгрессмены - его воздействие на детей сравнивают с действием сигарет. Также издание Wall Street Journal утверждает - Марк Цукерберг знал, что принадлежащая Facebook платформа Instagram вызывает у подростков депрессию и мысли о суициде, однако публично уверял всех в обратном и даже хотел запустить аналог Instagram для детей до 12 лет. После того, как издание обнародовало соответствующие документы, проект приостановили.
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