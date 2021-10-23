Facebook подала иск против жителя Украины, обвинив в краже данных 178 миллионов пользователей

Компания Facebook подала иск против жителя Украины. Соцсеть обвинила Александра Солонченко в краже данных 178 миллионов пользователей. По сообщениям Facebook, украинец получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам пользователей, которые затем продал на специализированном онлайн-форуме. По утверждению стороны обвинения, ранее Солонченко якобы разместил на портале данные 10 млн пользователей украинского Приватбанка и некой французской аналитической фирмы.