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Facebook заблокировал записи музея Освенцима, считая их "разжиганием ненависти"

Американская соцсеть Facebook скрывает записи, публикуемые польским музеем Освенцима. В блоке находятся более 20 постов. Администрация соцсети настаивает, что они наполнены содержанием "преследований и притеснений", "разжигания ненависти" и "подстрекательства к насилию".

При этом в дирекции музея сообщили, что "несмотря на немедленное обращение и просьбу о проверке, были восстановлены лишь некоторые из помеченных сообщений". Остальные (например, о трагической судьбе еврейских детей из детского дома в Изье) удалены без возможности обжалования.

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