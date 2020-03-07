Facebook запретил рекламу медицинских масок

Ранее соцсеть ограничила показ рекламных публикаций, которые обещали клиентам защитить их и даже вылечить от коронавируса. "Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашу политику, если увидим людей, пытающихся использовать эту чрезвычайную ситуацию", - заявили в Facebook.



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