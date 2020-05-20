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Facebook запустил сервис Shops для создания онлайн-магазинов в Сети

Facebook запустил сервис Shops для создания онлайн-магазинов в Сети

В результате для широкого круга пользователей появится уникальная возможность создавать целые витрины в Сети Facebook и Instagram совершенно бесплатно.

По мнению Марка Цукерберга, расширение возможностей онлайн-торговли имеет важное значения для экономики в условиях пандемии. Подобный сервис позволит продавцам принимать заказы и отправлять их покупателям.

Проведенный опрос в Facebook показал, что не менее третьей части от всех предприятий малого бизнеса за время эпидемии вынуждены были закрыться. 11 % опрошенных сообщают, что их бизнес может постичь подобная участь в течение 3 месяцев. Можно считать, что платформа Shops, в сложившейся ситуации, может оказаться спасительной соломинкой для малого бизнеса.

Иллюстрация: REUTERS

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