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Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде
Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде. На орбиту отправился индонезийский спутник, а также первый израильский лунный зонд "Берешит" и разведывательный аппарат для Вооруженных Сил США. Вывод всех космических аппаратов на расчетную орбиту произошел примерно через 44 минуты после старта. Был обеспечен вертикальный спуск отработанной первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу, чтобы сохранить ее для повторного использования.
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