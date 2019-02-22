Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде. На орбиту отправился индонезийский спутник, а также первый израильский лунный зонд "Берешит" и разведывательный аппарат для Вооруженных Сил США. Вывод всех космических аппаратов на расчетную орбиту произошел примерно через 44 минуты после старта. Был обеспечен вертикальный спуск отработанной первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу, чтобы сохранить ее для повторного использования.



