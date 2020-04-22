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Falcon 9 стартует на орбиту со спутниками Starlink

Falcon 9 стартует на орбиту со спутниками Starlink

Запуск состоится сегодня в 22:37 (мск) с площадки LC-39A космического центра Кеннеди. Ракета Falcon 9 выведет на низкую околоземную орбиту шестую партию спутников связи Starlink: всего 60 аппаратов. Напомним, Starlink - проект компании SpaceX, направленный на создание дешевого и доступного интернета.

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