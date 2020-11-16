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Falcon 9 стыкуется с МКС
Космический корабль CrewDragonамериканской компании SpaceX успешно стартовал к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 доставит на земную орбиту трех американских и одного японского астронавта.
Им предстоит провести в невесомости полгода. В эти минуты продолжается стыковка космического аппарата с МКС. К слову, это второй пилотируемый полет американского корабля, запущенный с территории США, за девять лет. До этого астронавты доставлялись на орбиту российскими "Союзами".
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