Falcon 9 стыкуется с МКС

Им предстоит провести в невесомости полгода. В эти минуты продолжается стыковка космического аппарата с МКС. К слову, это второй пилотируемый полет американского корабля, запущенный с территории США, за девять лет. До этого астронавты доставлялись на орбиту российскими "Союзами".