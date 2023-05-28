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Фальшивая демократия и коллаборанты на свалке истории - смотрите в "Понятной политике" о предательстве и расплате

Очевидно, кто режиссер подобных историй, когда мирные люди гибнут под артиллерийскими ударами из-за политических интересов.

Беспринципные ястребы. Как США предают союзников и партнеров? Чего стоит американская дружба и почему вассалы всегда выходят в тираж? От Египта, Венесуэлы, Боливии до Грузии и белорусского кейса.

Фальшивая демократия и коллаборанты на свалке истории - в "Понятной политике" о предательстве и расплате. Смотрите в понедельник после "Панорамы".

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