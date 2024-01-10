Фальшивые оценки и достижения - как за взятку абитуриенты поступали в Йель и Стэнфорд

В 2019 году в США разоблачили крупнейшую коррупционную схему поступления в элитныевузы, в числе которых Йель и Стэнфорд. Оказалось, что звезды Голливуда, бизнесмены и успешные менеджеры платили посредникамот 15 до 75 тыс. долларов за то, чтобы их дети успешно сдали экзаменационныетесты.





Фальшивые оценки, фальшивые фотографии и фальшивые достижения. Преступная схема действовала почти 10 лет, прокуратура США назвала ее "заговором национального масштаба" и сообщила о полусотне арестов. Наручники защелкнули не только на руках родителей, но и организаторов экзаменов и стандартизированных тестов, которые сдавали абитуриенты.





"Мы полагаем, что все они - родители, тренеры, сотрудники вузов - лгали и обманывали, чтобы покрывать свои преступления, а трудолюбивые студенты, честные налогоплательщики страдали", - считает агент ФБР Джозеф Бонаволонта.

Стоить отметить, что наблюдать за подобной ситуацией крайне любопытно: ведь всегда такие университеты, как Гарвард и Стэнфорд, были мечтой для студентов со всего мира. Казалось, что это по-настоящему великолепное образование, которое откроет любые двери. Но теперь видно, что не любые и не всем.