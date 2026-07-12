Фанаты устроили беспорядки в Лондоне после выхода Англии в полуфинал ЧМ по футболу

Лондон снова стал ареной для бурных выступлений футбольных фанатов после победы Британии над Норвегией и выхода страны в полуфинал чемпионата мира.

После беспорядков с участием болельщиков сборной Марокко, которые произошли на этой неделе, полиция вновь не смогла обезопасить ночной покой горожан.

Спортивные страсти вывели на центральные улицы сотни человек. Они блокировали дороги, запрыгивали на машины и запускали фейерверки.

Правоохранители вступили в стычки с разгоряченной толпой, было зафиксировано множество задержаний.