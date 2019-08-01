Фантастические кадры из британского аэропорта Гэтвик

Из британского аэропорта Гэтвик приходят фантастические кадры. Очевидцы публикуют видео посадки огромного лайнера. Вид пустынной взлетно-посадочной полосы вдруг сменяет Airbus из Дубая. Он появляется из облаков словно из ниоткуда! Ролик уже посмотрели более полусотни тысяч пользователей сети.