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"Файнэншл Таймс": украинский вопрос вызвал раскол НАТО
В НАТО возник раскол по вопросу Украины. Как сообщает "Файнэншл Таймс", Польша и Литва прилагают все усилия к тому, чтобы добиться как можно более быстрого вступления ее в альянс. Как минимум эти страны хотели бы принятия дорожной карты, которая гарантирует Киеву особый статус и возможную защиту со стороны НАТО. США, а также Германия и Венгрия категорически этого не хотят: американцы уверены, что дорожная карта лишит их свободы в выборе стратегии. Сейчас Вашингтон поддерживает конфликт поставками оружия, но ввязываться в него напрямую избегает. У Берлина и Будапешта своя логика: прямое вмешательство в противостояние обещает Европе экономическую и цивилизационную катастрофу. А вот чем, кроме закоренелой русофобии, руководствуются Литва и Польша, добиваясь вовлечения НАТО в конфликт, "Файнэншл Таймс" не уточняет.
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