ФБР предотвратило атаку БПЛА на турнир UFC у Белого дома

ФБР и американские правоохранители предотвратили готовившееся нападение на турнир UFC, состоявшийся 14 июня неподалеку от Белого дома, информирует телеканал Fox News.

Спецслужбы узнали о подготовке заговора 10 июня, после чего задержали одного из подозреваемых. На данный момент задержаны 5 человек, причастных к заговору. Отмечается, что в обсуждении готовящейся атаки всего участвовали 23 человека.

Предполагаемый план нападения подразумевал, что начиненные взрывчаткой дроны будут направлены в здания рядом с местом проведения мероприятия, что спровоцирует массовую эвакуацию, подставит людей под огонь снайперов. После этого злоумышленники планировали штурмовать ворота территории Белого дома.

По данным СМИ, один из подозреваемых признался, что целью атаки должны были стать "представители капиталистической элиты", миллиардеры и политики.