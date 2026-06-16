Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

ФБР предотвратило атаку БПЛА на турнир UFC у Белого дома

ФБР предотвратило атаку БПЛА на турнир UFC у Белого дома

ФБР и американские правоохранители предотвратили готовившееся нападение на турнир UFC, состоявшийся 14 июня неподалеку от Белого дома, информирует телеканал Fox News.

Спецслужбы узнали о подготовке заговора 10 июня, после чего задержали одного из подозреваемых. На данный момент задержаны 5 человек, причастных к заговору. Отмечается, что в обсуждении готовящейся атаки всего участвовали 23 человека.

Предполагаемый план нападения подразумевал, что начиненные взрывчаткой дроны будут направлены в здания рядом с местом проведения мероприятия, что спровоцирует массовую эвакуацию, подставит людей под огонь снайперов. После этого злоумышленники планировали штурмовать ворота территории Белого дома.

Трамп устроил бои UFC на лужайке Белого дома в честь своего юбилея

По данным СМИ, один из подозреваемых признался, что целью атаки должны были стать "представители капиталистической элиты", миллиардеры и политики.

Турнир UFC в американской столице прошел 14 июня на арене, специально построенной на Южной лужайке Белого дома. Мероприятие состоялось в день рождения американского лидера США Дональда Трампа и было также приурочено ко Дню независимости США, который будет отмечаться 4 июля. Трамп вместе с супругой Меланией присутствовал на данном мероприятии.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Белый доматака БПЛАФБР