ФБР ищет установивших бомбы в Капитолии

ФБР пообещало до 50 тысяч долларов за информацию о людях, которые установили две самодельные бомбы в Конгрессе США во время захвата здания сторонниками Трампа. Взрывные устройства были установлены в штаб-квартирах и республиканцев и демократов. К счастью, они были быстро обнаружены и обезврежены. Иначе жертв в тот день могло быть гораздо больше.



