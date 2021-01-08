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ФБР ищет установивших бомбы в Капитолии

ФБР пообещало до 50 тысяч долларов за информацию о людях, которые установили две самодельные бомбы в Конгрессе США во время захвата здания сторонниками Трампа. Взрывные устройства были установлены в штаб-квартирах и республиканцев и демократов. К счастью, они были быстро обнаружены и обезврежены. Иначе жертв в тот день могло быть гораздо больше.

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