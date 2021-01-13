ФБР настойчиво предупреждает о погромах в день инаугурации Байдена

Сообщается, что группы лиц планируют спровоцировать насилие или совершить преступные действия путем координации через телеграм-каналы. Напомним, после того как Трампа заблокировали все популярные американские соцсети, количество скачиваний российского мессенджера Telegram за несколько дней выросло на 25 миллионов. Больше всего его устанавливали пользователи из США. Поэтому появились слухи о том, что Apple может удалить приложение из App Store.