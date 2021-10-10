Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц покинул высокий пост

Прокуратура страны подозревает, что глава правительства и девять его приближенных за государственные деньги подкупали редакцию одного из австрийских таблоидов, чтобы обеспечивать подачу своей деятельности в выгодном свете: публиковали соцопросы и другие материалы в интересах Курца и его правоцентристской народной партии. 35-летний канцлер подал в отставку, как он выразился, "чтобы избежать хаоса и обеспечить стабильность". В качестве преемника Курц предложил беспартийного Александра Шалленберга, нынешнего главу МИД Австрии.