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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц покинул высокий пост

Фигурант антикоррупционного расследования - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц - покинул высокий пост.

Прокуратура страны подозревает, что глава правительства и девять его приближенных за государственные деньги подкупали редакцию одного из австрийских таблоидов, чтобы обеспечивать подачу своей деятельности в выгодном свете: публиковали соцопросы и другие материалы в интересах Курца и его правоцентристской народной партии. 35-летний канцлер подал в отставку, как он выразился, "чтобы избежать хаоса и обеспечить стабильность". В качестве преемника Курц предложил беспартийного Александра Шалленберга, нынешнего главу МИД Австрии.

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