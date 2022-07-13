Федосова: К протестам среди аграриев в Европе привела политика западного правительства

Евросоюз в целом пошел на поводу своей же либеральный повестки. Сначала либерализовался с помощью третьего энергопакета энергетический рынок Европы. Собственно теперь наступает на свои же грабли, разложенные широко и по всем странам. Мы можем увидеть даже в Нидерландах активные протесты сельскохозяйственников, то есть это не только Италия. Протесты были и в Португалии. Ранее очень с большим трудом стабилизировали европейские страны их экономики. А сейчас новый большой удар, причем после коронавируса, с той низкой экономической динамикой. Из-за того, что не были созданы объективные условия для свободных стабильных прогнозируемых цен на топливо и на удобрения, по всей экономике Европы так или иначе с этим сталкиваются. Вопрос в том, смогут ли страны в том виде с теми лидерами, которые сейчас находятся у власти, преодолеть свои убеждения и тот твердолобый курс, который они проводили. На мой взгляд - нет. Мы сейчас уже видим, как накаляется обстановка. И это не просто большие крупные производители, ведь в тех же Нидерландах фермеры выступают против проводимой правительством политики, там большая часть экономики объективно держалась на мелких домохозяйствах, которые не могут просто хеджировать риски какими-то большими финансовыми подушками. Они действительно сталкиваются и зависят и от энергетики, и от логистических цепочек, которые сейчас нарушаются, но, безусловно, европейские и западные в целом лидеры показали свою зомбированность и зашоренность глаз.

Виктория Федосова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН