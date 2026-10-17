Фельдман: Протест трансформировался в конфликт между гражданским обществом и французской властью

Действия французской полиции становятся отдельным поводом для общественного недовольства. Применение слезоточивого газа, задержания и жесткие разгоны лишь усиливают напряженность и ставят под вопрос готовность властей слышать собственных граждан.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"С точки зрения обеспечения безопасности, те меры, которые применяет сейчас французская полиция к протестующим, абсолютно избыточны. Более того, контрпродуктивны. Этим применением слезоточивого газа, избиениями, неизбирательными задержаниями французские полицейские только провоцируют общество на встречную агрессию. И если все начиналось как выход на улицы недовольных школьников, то на сегодняшний момент их протест трансформировался уже в полноценный конфликт между гражданским обществом и французской властью".

"Добавился новый предмет этого конфликта. Если раньше протесты концентрировались вокруг проблемы некачественного образования, недоступности социальной среды в школах, отсутствия комфортных условий для того, чтобы повышать уровень своих знаний, то на сегодняшний момент ядро протеста сместилось уже из сферы образования в политическую плоскость. Народу не нравится, что полиция по команде Макрона ведет себя настолько жестко, бесцеремонно и даже провокационно", - подчеркнул эксперт.