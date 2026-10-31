Фельдман рассказал о значении операции в Алешках

Участие Беларуси в гуманитарной миссии свидетельствует о миротворческой позиции нашей страны. Эксперты также не исключают, что подобная операция в Алешках может стать отправной точкой для помощи и другим городам, находящимся в такой же ситуации.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Отправная точка - Алешки - может наметить контуры дальнейшего процесса взаимодействия конфликтующих сторон. Чувство благодарности по отношению к Беларуси, которая в качестве медиатора, посредника, миротворца всегда готова прийти на помощь, особенно когда дело касается судеб простых людей, таких, как те, кто, к сожалению, оказался заблокирован в Алешках. Хочется надеяться, что такого рода модель договорённостей может распространиться и на другие регионы, где люди нуждаются в гуманитарной паузе для того, чтобы получить возможность выехать по разминированным дорогам, чтобы подвезли грузы, медикаменты, продукты питания".