Фельдман: США следуют доктрине Рубио - извлекать выгоду в любой ситуации

Хотя Вашингтон и переключил свое внимание на ближневосточный конфликт, от украинского пока еще окончательно не отошел. Эксперты отмечают: Трамп не заинтересован в прямом участии США в противостоянии, однако возможности получить выгоду не упустит.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Нынешняя генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы примыкать к победителям. Они очень боятся публично поддерживать Зеленского, чтобы потом не остаться в команде проигравшей стороны. Когда речь заходит о том, чтобы заработать деньги на украинском конфликте, этим, безусловно, Дональд Трамп не брезгует. Он продолжает продавать американское оружие европейцам. Это самое оружие потом на безвозмездной основе европейцами поставляется Украине. Тут, что называется, бизнес и ничего личного. Но на сегодняшний момент Дональд Трамп крайне не заинтересован в том, чтобы напрямую втягивать Соединенные Штаты Америки в еще один международный конфликт, тем более на территории Европы, где у Вашингтона сегодня и так проблем очень и очень много. Более того, Дональд Трамп не хочет лишний раз осложнять взаимоотношения с Россией прямой поддержкой Украины. Так что Дональд Трамп следует четко доктрине своего государственного секретаря Рубио: "Америка должна извлекать выгоду в любой ситуации". Кто бы ни остался победителем в украинском конфликте, что бы ни происходило в Европе, Соединенные Штаты Америки примут любой исход этого процесса и скажут, что они так и задумывали".