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Фермерский бунт в Кишиневе: чего требуют аграрии Молдовы
Фермерский бунт и ночной протест в ожидании встречи с премьер-министром страны. В Кишиневе аграрии остались ночевать у здания правительства. По сообщениям местных СМИ, полиция переписала номера всех тракторов на площади. Напомним, фермеры Молдовы требуют запрета ввоза пшеницы, кукурузы и подсолнечника из Украины и моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи.
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