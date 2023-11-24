Фермерский бунт в Кишиневе: чего требуют аграрии Молдовы

Фермерский бунт и ночной протест в ожидании встречи с премьер-министром страны. В Кишиневе аграрии остались ночевать у здания правительства. По сообщениям местных СМИ, полиция переписала номера всех тракторов на площади. Напомним, фермеры Молдовы требуют запрета ввоза пшеницы, кукурузы и подсолнечника из Украины и моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи.