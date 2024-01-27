3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Фермерский бунт во Франции набирает обороты: протестующие собираются блокировать Париж
Французский профсоюз фермеров заявил о планах организовать полную блокаду Парижа и его пригорода. Цель - остановить поставки товаров в столицу. Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере 5 дней. На данный момент перекрыты дороги в 85 департаментах. Заблокирован аэропорт в Тулузе. На развязках дорог фермеры жгут тюки с сеном и старые шины. На тракторах размещают надписи, призывающие Макрона к ответу.
В городе Лимож фермеры сбрасывают шины, навоз и мусор на железнодорожные пути, что приводит к серьезным перебоям в работе транспорта.
А в Нарбоне протестующие отказались пускать иностранный грузовик, подожгли и перевернули его.
В Ниме ночью был сожжен комплекс зданий муниципальной таможни. Фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции, а также рассчитывают на снятие ряда ограничений ЕС, которые мешают свободной торговле. По словам самих аграриев, они больше не могут зарабатывать на жизнь своей профессией. Не успокоили протестующих и обещания премьера Франции снизить налог на дизельное топливо и упростить бюрократические процедуры.
Власти говорят, что в ближайшие несколько дней будет сделано больше заявлений. Им лучше поторопиться, иначе мы не останемся на дорогах и мостах. Мы отправимся в префектуры, и если мы все решимся на это, у государства не хватит ресурсов, чтобы защитить себя.
"Нужно снизить все навязанные нам стандарты, потому что в результате мы не можем выполнять нашу работу. Это не наш выбор, это необходимость - без удобрений урожай не получишь", - предлагает один из протестующих.
"В долгосрочной перспективе мы потеряем производительность, в отличие от других стран, в которых не действуют такие меры контроля", - уверен фермер.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе