Фермерский бунт во Франции набирает обороты: протестующие собираются блокировать Париж

Французский профсоюз фермеров заявил о планах организовать полную блокаду Парижа и его пригорода. Цель - остановить поставки товаров в столицу. Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере 5 дней. На данный момент перекрыты дороги в 85 департаментах. Заблокирован аэропорт в Тулузе. На развязках дорог фермеры жгут тюки с сеном и старые шины. На тракторах размещают надписи, призывающие Макрона к ответу.

В городе Лимож фермеры сбрасывают шины, навоз и мусор на железнодорожные пути, что приводит к серьезным перебоям в работе транспорта.

А в Нарбоне протестующие отказались пускать иностранный грузовик, подожгли и перевернули его.

В Ниме ночью был сожжен комплекс зданий муниципальной таможни. Фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции, а также рассчитывают на снятие ряда ограничений ЕС, которые мешают свободной торговле. По словам самих аграриев, они больше не могут зарабатывать на жизнь своей профессией. Не успокоили протестующих и обещания премьера Франции снизить налог на дизельное топливо и упростить бюрократические процедуры.





Власти говорят, что в ближайшие несколько дней будет сделано больше заявлений. Им лучше поторопиться, иначе мы не останемся на дорогах и мостах. Мы отправимся в префектуры, и если мы все решимся на это, у государства не хватит ресурсов, чтобы защитить себя. Ян Манах, глава регионального профсоюза фермеров





"Нужно снизить все навязанные нам стандарты, потому что в результате мы не можем выполнять нашу работу. Это не наш выбор, это необходимость - без удобрений урожай не получишь", - предлагает один из протестующих.