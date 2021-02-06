Фермерский протест. Десятки тракторов проехали по центру Берлина

Накануне десятки немецких фермеров из разных регионов страны прибыли в Берлин на тракторах. Машины проехали по центру немецкой столицы. По дороге конвой сельхозтехники потеснил другую группу протестующих - активистов антифа. Те проводили свою демонстрацию с призывом усилить поддержку студентов во время пандемии.



