Фермеру придется заплатить 500 тысяч евро за то, что его коровы насмерть затоптали туристку

Австрийскому фермеру придется заплатить без малого 500 тысяч евро: его коровы насмерть затоптали туристку. Это случилось в Тироле в 2014 году. 45-летняя немка, имя которой не раскрывается, пошла в поход по долине Пиннисталь. Путешествовала она с собакой. Коровы, видимо, запаниковали при виде пса. Фермер своей вины не признал и заявил, что он устанавливал предупреждающие знаки рядом с пастбищем. Однако суд посчитал, что этого недостаточно для безопасности туристов.