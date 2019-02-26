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Фермеру придется заплатить 500 тысяч евро за то, что его коровы насмерть затоптали туристку
Австрийскому фермеру придется заплатить без малого 500 тысяч евро: его коровы насмерть затоптали туристку. Это случилось в Тироле в 2014 году. 45-летняя немка, имя которой не раскрывается, пошла в поход по долине Пиннисталь. Путешествовала она с собакой. Коровы, видимо, запаниковали при виде пса. Фермер своей вины не признал и заявил, что он устанавливал предупреждающие знаки рядом с пастбищем. Однако суд посчитал, что этого недостаточно для безопасности туристов.
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