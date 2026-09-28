Фермеры Франции объявили войну дорожным камерам из-за цен на дизель

Фермерские протесты против рекордной стоимости дизельного топлива во Франции переросли в войну с дорожными камерами.

Аграрии несколько ночей подряд проводят рейды по всей стране, массово закрывая радары контроля скорости брезентом и закрашивая их протестными лозунгами. Масштабная акция уже охватила многие регионы и практически парализовала систему автоматической фиксации нарушений.

Причиной ярости аграриев стал взрывной рост цен на дизель - практически до 2 евро 40 центов за литр. Фермеры заявляют, что расходы на горючее уничтожают их бизнес, и требуют от правительства вернуть на их счета уплаченные топливные налоги, угрожая в противном случае перекрыть тракторами въезды в Париж.