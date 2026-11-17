Фермеры Италии продолжают бороться за выживание сельского хозяйства. В провинции Бриндизи аграрии устроили тракторный протест в попытке обратить внимание на бедственное положение отрасли.

Участники выступили против сокращения доходов ради милитаризации: "Меньше денег для войны - больше на сельское хозяйство", "Жить, а не выживать" - такие лозунги они разместили на технике, которая прошла по городским улицам. К протесту присоединился и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.