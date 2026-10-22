Фермеры Молдовы требуют вернуть ограничения на импорт украинского зерна

В Молдове ассоциация "Сила фермеров" выдвинула ультиматум правительству. Аграрии начнут с 31 октября выходить на протесты, если власти до тех пор не продлят лицензирование импорта зерна. Активисты также требуют поддержать хозяйства, которые оказались на грани банкротства.

По данным организации, четверть фермеров страны сейчас неплатежеспособны из-за засухи, роста цен на ресурсы и дешевого украинского зерна, которое обрушило внутренний рынок. Если власти не вмешаются, аграрии готовы вывести на улицы сельхозтехнику и заблокировать пограничные пункты пропуска.