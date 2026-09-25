Фермеры Молдовы вывели сельскохозяйственную технику на трассы

Агропромышленный сектор Молдовы следом за энергетикой погружается в глубокий кризис. Фермеры устроили предупредительную акцию протеста, выведя сельскохозяйственную технику на одну из трасс.

Аграрии обвиняют власти в халатности и целенаправленном уничтожении сектора. Организаторы утверждают, что последние несколько засушливых лет полностью обескровили отрасль, а в 2026 году ситуация стала катастрофической из-за удвоения цен на дизельное топливо и роста стоимости удобрений на 70 %.

Протестующие требуют от Кишинева сохранить ставку НДС в 8 %, продлить ограничения на импорт зерна и вернуть им стоимость акцизов на горючее.

Крестьяне предупреждают: если правительство проигнорирует их ультиматум, аграрные бунты охватят всю республику.