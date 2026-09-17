Фермеры Нидерландов протестуют против попыток их разорить

Масштабная акция протеста фермеров бушует в Нидерландах. Сотни крестьян на своих тракторах фактически оккупировали город Арнем, требуя от властей прекратить ужесточение экологического законодательства.

Ограничения грозят аграриям банкротством. Крестьянам фактически запрещено применять азотные удобрения: нормы закона таковы, что даже самое ничтожное количество этого вещества считается загрязнением почвы и сельхозкультур. В итоге фермеры вынуждены либо мириться с падением урожаев, либо покупать удобрения втридорога и только разрешенные законом.

Вскоре очередное ужесточение норм будет рассматривать один из региональных парламентов. Крестьяне в знак протеста уже начали блокаду дорог и даже совершили ряд поджогов инфраструктурных объектов. Недавно даже было парализовано движение по местным железным дорогам.